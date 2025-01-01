Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verhängnisvolle Stripperin

SAT.1Staffel 2Folge 54
Die verhängnisvolle Stripperin

Folge 54: Die verhängnisvolle Stripperin

24 Min.Ab 12

Niko Plaas, gerade auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, soll den Nachtclubbesitzer Ronny Ottenburg niedergeschlagen und bestohlen haben. In seiner Verzweiflung stürmt Niko in Ingo Lenßens Kanzlei und kettet sich an der Heizung fest. Die Ermittler versuchen, den wahren Täter zu finden. Im Ottenburgs Nachtclub erleben sie die erste Überraschung: Bei dessen neuem Striptease-Star handelt es sich um Niko Plaas' Freundin Marina. Steckt sie mit Ottenburg unter einer Decke?

