Lenßen & Partner
Folge 62: Liebesspiele unter Wasser
23 Min.Ab 12
Tobias Spiegelmann ist arbeitslos - und rasend vor Wut aus, weil er überzeugt ist, dass ihn seine Frau Patricia betrügt. Wer ist der Mann, der die professionelle Tauchlehrerin mit wertvollem Schmuck eindeckt? Vielleicht ihr Chef Mirko Bachmaier? Oder ihr Tauchschüler, der Fotograf Jan-Jürgen Körber? Ingo Lenßen schickt seine Ermittler ins Tauchcenter ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1