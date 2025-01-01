Lenßen & Partner
Folge 73: Die gefährliche Puppe
22 Min.Ab 12
Daniela Steffel hat große Angst um ihren Freund Frank Buschmaier: Seit drei Tagen ist er nicht mehr zu erreichen, geht nicht ans Telefon, öffnet die Tür nicht. Als sich Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zugang zur Wohnung verschaffen, scheint sich die Befürchtung der Mandantin zu bestätigen: Blutspuren in der Wohnung lassen auf Gewalteinwirkung schließen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1