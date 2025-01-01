Zum Inhalt springenBarrierefrei
Affäre eines Popstars

Folge 77: Affäre eines Popstars

22 Min.Ab 12

Der Musikproduzent Michael Jacobi ist in Sorge um sein Nachwuchstalent Miller, alias Jan Strunze, weil er verschwunden ist. Hat Miller tatsächlich eine Auszeit genommen, wie seine Frau Katharina meint? Oder hat sich sein Konkurrent Danny D., alias Daniel Wolters, für die gestohlenen Songtitel gerächt? Vielleicht hätte Miller die anonymen Drohungen ernster nehmen sollen ...

