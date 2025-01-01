Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Fatale Jugendsünde

SAT.1Staffel 2Folge 82
Fatale Jugendsünde

Lenßen & Partner

Folge 82: Fatale Jugendsünde

22 Min.Ab 12

Den Tierarzt Dr. Olaf Peters quält ein pikantes Problem: Er verdächtigt sein Au-Pair-Mädchen Valérie Neuville, Schmuckstücke seiner Mutter aus seinem Safe entwendet zu haben. Unglücklicherweise hatte er jedoch mit der Französin eine Affäre, von der seine Frau nichts wissen darf, und nun befürchtet er, im Falle einer Beschuldigung erpresst zu werden. Der Auftrag für Lenßen & Partner: unauffällig ermitteln, ob die Frau wirklich hinter den Diebstählen steckt.

