Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Böses Erwachen

SAT.1Staffel 2Folge 87
Böses Erwachen

Böses ErwachenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 87: Böses Erwachen

22 Min.Ab 12

Als Christian Storm aufwacht, liegt er nackt in einer fremden Wohnung, neben ihm eine unbekannte, ebenfalls nackte Frau - was ist passiert? Es stellt sich heraus, dass die Unbekannte eine Russin ist, die dazu gezwungen wurde, Christian in einer Bar unbemerkt Rohypnol zu verabreichen und später zu behaupten, er habe sie vergewaltigt. Wer steckt dahinter? Die Spur führt zu einem ehemaligen Mitschüler ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen