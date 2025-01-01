Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnis einer Toten

SAT.1Staffel 2Folge 88
22 Min.Ab 12

Zufällig hat der katholische Pfarrer Johannes Niebold in der Aussegnungshalle des Friedhofs eine furchtbare Entdeckung gemacht: Der Sarg einer jungen Frau ist leer. Lenßen & Partner sollen die Tote finden - Kerstin Grubner war nur 20 Jahre alt geworden. Die Ermittler haben Anlass zu glauben, dass der Totengräber Lutz Schürkamp oder der Gärtner Harald Schleicher auf dem Friedhof einen perfiden Handel treiben. Wer sind die Auftraggeber? Geht es um Organhandel?

