Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der perverse Zeuge

SAT.1Staffel 2Folge 94
Der perverse Zeuge

Der perverse ZeugeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 94: Der perverse Zeuge

22 Min.Ab 12

Kurz vor den Regionalmeisterschaften im Beach-Volleyball wurde Mia Hoppe in der Umkleidekabine der Sportanlage vergewaltigt - Katja Hansen und Tekin Kurtulus schleusen sich in den Kreis der Spieler ein. Hat Janette Tritschler, ihre direkte Konkurrentin, ihre Finger im Spiel? Ist Joachim Borowski wirklich nur Mias Lebensgefährte und Trainer der Mannschaft? Dann entdecken die Mädchen nach dem Duschen in der Kabine eine versteckte Kamera ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen