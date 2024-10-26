Lenßen & Partner
Folge 119: Missbrauchte Liebe
22 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12
Romina Olbrecht fragt sich, ob ihr sudanesischer Freund Mankay Manabu sie nur heiraten will, um in Deutschland bleiben zu können. Er scheint dringend Geld zu benötigen, stiehlt und arbeitet als erotisches Aktmodell. Nach einem Zusammenstoß mit einem Junkie verschwindet Mankay spurlos. Lenßens Recherchen ergeben: Der Asylantrag ist längst abgelehnt. Ein Schock für Romina: Was hat ihr Freund jetzt vor? Die Ermittler stoßen schließlich auf Mankays Geheimnis ...
