Lenßen & Partner

Spiel mit dem Tod

SAT.1Staffel 3Folge 120
Spiel mit dem Tod

Lenßen & Partner

Folge 120: Spiel mit dem Tod

22 Min.Ab 12

Dagmar Brinkhoff sucht nach ihrem 23-jährigen Sohn Marco. Eine erste Spur führt in eine verlassene Villa. Hier nahm er kurz vor seinem Verschwinden als Ritter an einem Live-Rollenspiel teil. Dann der Schock: Marco ist möglicherweise ins Drogenmilieu abgerutscht. Aber auch hier laufen die Ermittlungen ins Leere. Die Ermittler durchkämmen noch mal jeden Winkel der Geistervilla und machen eine grauenhafte Entdeckung ...

