Lenßen & Partner
Folge 124: Radtour ins Verderben
22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Die hochschwangere Hausfrau Martina Riedle befürchtet, dass ihr Verlobter Jörg Martens eine heimliche Affäre hat. Da sie ihrem Zukünftigen 32.000 Euro zur Eröffnung seines Fahrradverleihs geliehen hat, stünde sie plötzlich mittellos da. Bei der Observierung stellt sich heraus, dass Martens scheinbar seine Radtouren als Tarnung für heimliche Affären nutzt. Während die Ermittler Beweise sammeln, passiert bei einer Mountainbike-Tour ein Mordanschlag ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1