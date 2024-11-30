Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 131vom 30.11.2024
Folge 131: Geiseldrama in Dresden

22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Kurz vor ihrer Abreise aus Dresden werden Ingo Lenßen und seine Ermittler von Mandy Ritter (22) angesprochen. Der Koffer der jungen Frau wurde im Hotel vertauscht. Sandra Nitka und Christian Storm erklären sich bereit, bei der Wiederbeschaffung des Koffers zu helfen. Doch plötzlich werden sie selbst Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls, bei dem wichtige Unterlagen abhanden kommen. Es entsteht ein gefährliches Verwirrspiel, das schließlich in einer Entführung endet...

SAT.1
