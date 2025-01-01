Lenßen & Partner
Folge 137: Das mysteriöse Testament
22 Min.Ab 12
Der Zivi Wim Strader glaubt, dass seine 73-jährige Patientin Ilse Wendenmüller nicht eines natürlichen Todes verstarb, da das Testament plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Verdächtig ist die habgierige Apothekerin Katharina Schwerte, die versucht, sich unrechtmäßig an dem Nachlass der Verblichenen zu bereichern. Die Suche nach dem verschwundenen Testament führt die Ermittler auf die Spur einer dubiosen Entrümpelungsfirma...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1