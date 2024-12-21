Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 140: Reise in die Vergangenheit
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Die Amerikanerin Mariah Davidson wird während einer Deutschlandreise überfallen. Völlig auf sich allein gestellt, bittet die Sprachstudentin Ingo Lenßen um Hilfe. Hauptverdächtiger ist Volker Dieplinger, eine flüchtige Zugbekanntschaft. Die Detektive werden bei ihrer Ermittlungsarbeit durch den ehemaligen Hauptkommissar Kai Sydow und die obdachlose Zeitungsverkäuferin Karin Beeske unterstützt und erhalten den entscheidenden Tipp.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1