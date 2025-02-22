Überfall am Sex-ParkplatzJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 173: Überfall am Sex-Parkplatz
22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Der bekannte Chirurg Franz Liebig wird auf einer Autobahntoilette überfallen, als er Sex mit einem Mann sucht. Der Täter bricht in das Haus des Chirurgen ein und entkommt mit rund 200.000 Euro Spendengeldern. Die Spur führt zu Sergej Lamkim, einem rumänischen Stricher. Tekin Kurtulus begibt sich ins Milieu und stellt dem Verdächtigen eine Falle ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1