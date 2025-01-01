Lenßen & Partner
Folge 175: Die Feuerhölle
22 Min.Ab 12
Christoph Schmelz, der beliebte Leiter eines Jugendzentrums, wird bedroht - auf einen verkohlten Holzblock hat ein Unbekannter eine unheimliche Morddrohung geschrieben. Steckt der Fahrlehrer Tom Nickel, der Ex-Mann seiner Freundin Monika, dahinter? Katja Hansen ermittelt getarnt als Fahrschülerin bei dem unberechenbaren Mann. Will der brutale Macho seinen Konkurrenten umbringen, um seine Ex-Frau wieder zurückzugewinnen? Ein weiteres Attentat wird auf den Mandanten verübt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1