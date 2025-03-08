Rätsel um das FindelkindJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 182: Rätsel um das Findelkind
22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Ingo Lenßen und Tekin Kurtulus finden vor der Kanzleitür ein Kind. Wer hat es dort abgelegt? Bei Recherchen in einer Striptease-Bar erfährt Kurtulus von der Freundin der Gesuchten, Erna Sukova, dass Lilia Rumanescu vor einer Woche das Baby bei ihr abgegeben hat, weil sie einen "speziellen Auftrag" hatte - doch sie kam an jenem Abend nicht mehr zurück. Ins Visier gerät der Tabledance-Besitzer Kalle Heinziger - er vermittelt seinen Mädchen manchmal "gewisse Zusatzjobs"...
