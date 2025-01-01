Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der stumme Schrei

SAT.1Staffel 3Folge 2
Der stumme Schrei

Der stumme SchreiJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 2: Der stumme Schrei

22 Min.Ab 12

Die gehörlose Ines Mauer wird von einem Unbekannten verfolgt - die Ermittler verhindern in letzter Sekunde, dass sie vergewaltigt wird. Wer steckt dahinter? Der mysteriöse Unbekannte, der schließlich als Tobias Ruppert enttarnt wird, oder ihr Kollege Nikolaus Brombach, dem Ines Mauer einen Korb gab? Die Ermittler legen eine Falle aus ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen