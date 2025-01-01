Lenßen & Partner
Folge 32: Anschlag im Swingerclub
22 Min.Ab 12
Gerd Bergfischer versucht seit Tagen vergeblich, seine Tochter Sophie zu erreichen. Das Mädchen wohnt bei der Ex-Frau des Mandanten, die ihre Tochter verleugnet. Verheimlicht Julia Bergfischer das Verschwinden von Sophie, um das Sorgerecht nicht zu verlieren? Die Observation ergibt, dass Julia in einer lesbischen Beziehung lebt. Als sie nachts heimlich aus dem Haus schleicht, folgen ihr die Detektive in einen Swingerclub, wo es zu einer spektakulären Aktion kommt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1