SAT.1Staffel 3Folge 56
22 Min.Ab 12

Magdalena Harzer möchte, dass Lenßen & Partner ihren Lebensretter finden. Der unbekannte Mann hatte sie vor dem Erstickungstod gerettet und verschwand dann spurlos. Sandra Nitka und Christian Storm finden heraus, dass er Magdalena schon längere Zeit beobachtet und Fotos gemacht hat. Ihr Freund Fabian Sattler will sich nicht auf die Ermittler verlassen - er will Magdalena mit seinem Freund Sascha Drechsel vor dem Spanner beschützen.

