SAT.1Staffel 3Folge 64
Folge 64: Nackte Begierde

22 Min.Ab 12

Tatjana Berkemeier hat von ihrer Freundin erfahren, dass sie im Internet nackt in ihrer Wohnung zu sehen ist. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund Marco Jelen, die Kameras installiert zu haben. Katja Hansen überprüft Marco Jelen und sieht, wie er auf der Internetseite die Nacktvideos betrachtet. Aber ist Marco Jelen auch der Betreiber der Homepage?

