Lenßen & Partner
Folge 68: Tagebuch eines Toten
22 Min.Ab 12
Bastian König ist als Zimmermann auf der Walz, als ihn in Dänemark die Nachricht vom Tod seines Vaters Hartmut erreicht - er ist sich sicher, dass er ermordet wurde. Hauptverdächtiger ist der neue Geliebte der Mutter. Hat der Apotheker Klaus Gildenstern seinen Rivalen vergiftet? Der Geschäftspartner von Hartmut König ist ebenfalls verdächtig: Wurde Werbekaufmann Gernot Wittberg aus Geldgier zum Mörder? Dann bricht ein Unbekannter das Grab auf ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1