Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mörderische Intrige

SAT.1Staffel 4Folge 102
Mörderische Intrige

Mörderische IntrigeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 102: Mörderische Intrige

22 Min.Ab 12

Julia Huck (25) ist Psychoterror ausgesetzt: Ein Unbekannter schickt ihr regelmäßig Pakete mit gebrauchten Sexspielzeugen. Die Frau ist sich sicher, dass sich ihr Ex-Freund Rudi Bauer rächen will. Die Situation spitzt sich zu, als in der Nachbarschaft Flugzettel verteilt werden, die die Mandantin als Prostituierte darstellen und zum Sex mit ihr einladen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen