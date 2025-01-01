Lenßen & Partner
Folge 102: Mörderische Intrige
22 Min.Ab 12
Julia Huck (25) ist Psychoterror ausgesetzt: Ein Unbekannter schickt ihr regelmäßig Pakete mit gebrauchten Sexspielzeugen. Die Frau ist sich sicher, dass sich ihr Ex-Freund Rudi Bauer rächen will. Die Situation spitzt sich zu, als in der Nachbarschaft Flugzettel verteilt werden, die die Mandantin als Prostituierte darstellen und zum Sex mit ihr einladen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1