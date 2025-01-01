Lenßen & Partner
Folge 106: Die entführte Touristin
22 Min.Ab 12
Der amerikanische Tourist Tom Flint bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Während einer Stadtführung ist seine Frau Betty entführt worden. Der Entführer fordert 200.000 Euro - sonst stirbt die Frau. Ihr letztes Lebenszeichen führt in das Reisebüro, dass die Stadtführung anbietet. Die Fremdenführerin Tanja Probst wirkt nervös und weigert sich, nähere Auskünfte zu geben.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
