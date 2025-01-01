Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 12
22 Min.Ab 12

Der ehemalige Alkoholiker Peter Marquart ist verzweifelt: Gerade wieder im Alltagsleben als Hausmeister integriert, wirft ihm sein Vermieter Rolf Lindner den Diebstahl einer sehr wertvollen limitierten Modellbahnlokomotive vor. Neben der Kündigung steht nun auch noch die Räumung seiner Wohnung bevor. Sandra Nitka und Christian Storm müssen dringend Beweise für die Unschuld ihres Mandanten finden. Der Kleinkriminelle Alexander Rehling scheint in den Fall verwickelt zu sein ...

SAT.1
