Lenßen & Partner
Folge 12: Der Vertrauensbruch
22 Min.Ab 12
Der ehemalige Alkoholiker Peter Marquart ist verzweifelt: Gerade wieder im Alltagsleben als Hausmeister integriert, wirft ihm sein Vermieter Rolf Lindner den Diebstahl einer sehr wertvollen limitierten Modellbahnlokomotive vor. Neben der Kündigung steht nun auch noch die Räumung seiner Wohnung bevor. Sandra Nitka und Christian Storm müssen dringend Beweise für die Unschuld ihres Mandanten finden. Der Kleinkriminelle Alexander Rehling scheint in den Fall verwickelt zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1