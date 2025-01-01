Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 120
Folge 120: Intrige auf der Rennstrecke

22 Min.Ab 12

Auf den Motocross-Fahrer Arne Wolter werden Anschläge verübt. Er vermutet, dass sein Erzrivale Piere Dorsch hinter den Manipulationen an seinem Motorrad steckt. Bei einem Streit zwischen der Zielperson und dem Streckenwart Tito Schneider wird den Ermittlern das Aggressionspotential des ehrgeizigen Hauptkonkurrenten deutlich ...

SAT.1
