Lenßen & Partner

Blutiges Geld

SAT.1Staffel 4Folge 124
Blutiges Geld

Blutiges GeldJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 124: Blutiges Geld

22 Min.Ab 12

Die arbeitslose Grafikerin Lena Wiese hat Angst um ihren Mann, den Kunstmaler Matthias: Ein Unbekannter fordert 500.000 Euro zurück, die ihm Wiese angeblich gestohlen hat. Als die Ermittler mit ihren Recherchen beginnen, haben zwei Gangster bereits zugeschlagen: Matthias Wiese liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Koma...

Lenßen & Partner
SAT.1
