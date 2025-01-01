Lenßen & Partner
Folge 14: In den Selbstmord getrieben
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßens langjährige Bekannte Lisa Dudeck hat ihre Tochter Sophie leblos in der Wohnung gefunden - die Indizien sprechen gegen einen Selbstmord. Katja Hansen und Tekin Kurtulus recherchieren bei Sophies Wahrsagerin Madame Olanda und kommen auf die Spur von Peter Wollert. Hat Sophies Ex-Verlobter die Trennung nicht verkraftet und die junge Frau deshalb zur Einnahme von Tabletten gezwungen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
