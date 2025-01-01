Lenßen & Partner
Folge 144: Der Todesflüsterer
22 Min.Ab 12
Patricia Maischein wird seit einiger Zeit mit E-Mails terrorisiert - ein Unbekannter sendet ihr grausame Drohungen, in denen er ihren qualvollen Tod beschreibt. Die Spur führt zu Stefan Dornbach, ihrem Chatpartner. Ist sie Opfer eines unberechenbaren Psychopathen geworden? Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, und die Detektive geraten selbst ins Visier des Verbrechers. Bei einem Anschlag wird Katja Hansen niedergestochen und schwer verletzt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1