Lenßen & Partner
Folge 148: Grausamer Familienkrieg
22 Min.Ab 12
Der Teenager Timo Weitz sucht nach seinem leiblichen Vater, nachdem er ein Streitgespräch zwischen seiner Mutter Petra und seinem Vater Klaus aufgezeichnet hat, in dem sein Vater die Vaterschaft anzweifelt. Katja Hansen und Mark Blomberg besorgen DNA-Proben für einen Vaterschaftstest, doch dann finden sie heraus, dass sich Timos Mutter heimlich mit dessen vermeintlichen Vater Frank Herberz trifft. Als Timo damit konfrontiert wird, eskaliert das Geschehen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1