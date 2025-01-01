Lenßen & Partner
Folge 156: Der vertraute Todesschütze
22 Min.Ab 12
Die Ermittler werden mitten in der Nacht von der verstörten Mariella Heinze aufgehalten. In ihrem Haus erwartet Katja Hansen und Mark Blomberg ein schrecklicher Anblick: Dennis Heinze liegt erschossen in der Badewanne. Die Mutter glaubt nicht an Selbstmord, und schon bald stellt sich heraus, dass Michael, der Bruder des Toten, ein schreckliches Geheimnis hat. Die Jagd nach dem Mörder führt zu einer Taek-Won-Do-Schule.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1