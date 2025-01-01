Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Giftige Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 158
Giftige Eifersucht

Giftige EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 158: Giftige Eifersucht

22 Min.Ab 12

Marlies Steinert bittet um Hilfe: Sie beschuldigt ihre Schwiegertochter Anne, ihren Sohn Tom vergiften zu wollen, um seine Lebensversicherung zu bekommen. Während die Ermittler Beweise suchen, werden sie Zeugen eines Anschlages: In die Lüftung des Autos von Tom wurde Buttersäure geschüttet. Der Verdacht auf seine Frau erhärtet sich, als sie sich mit ihrem Ex-Kollegen Manuel Jochum trifft. Lenßen & Partner erkennen zu spät, dass es sich um einen Auftragskiller handeln könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen