SAT.1Staffel 4Folge 159
22 Min.Ab 12

Fabienne Frisch ist am Ende, weil ihr Mann Leonard entführt wurde - die so genannten Handykids, eine Jugendbande, geraten ins Visier der Ermittler. Sie schlagen wehrlose Menschen brutal zusammen und filmen das Ganze, um es dann ins Internet zu stellen. Dann melden sich die Entführer und verlangen ein Treffen mit der Frau des Mandanten ...

