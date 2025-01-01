Lenßen & Partner
Folge 160: Hexenjagd
22 Min.Ab 12
Der Landwirt und Viehzüchter Max Kustmermann ist verzweifelt, weil ihm jemand Schaden zufügen will, indem er seine wertvollen Zuchtkühe vergiftet. Sandra Nitka und Christian Storm ermitteln als Urlauberpärchen getarnt auf dem Hof und stoßen auf eine erste heiße Spur: Der Konkurrent des Mandanten, Herbert Weidinger, verhält sich mehr als verdächtig. Doch Max Kustermanns Sohn Daniel und dessen Freundin Lea machen eine wunderliche alte Einsiedlerin für alles verantwortlich ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1