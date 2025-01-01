Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tod am neunten Loch

SAT.1Staffel 4Folge 162
Tod am neunten Loch

Lenßen & Partner

Folge 162: Tod am neunten Loch

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen und Sandra Nitka finden zusammen mit Freddy Zach den Golfer Jens Grünler tot auf dem Golfplatz. Als der Caddy Arne Roth massiv bedroht wird, steht fest: Es handelt sich um Mord, und plötzlich befinden sich auch Lenßen & Partner im Visier des Mörders. Christian Storm schleust sich in den Golfclub ein und stößt auf ein Netz aus Sex und Affären ...

SAT.1
