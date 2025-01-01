Das Geheimnis des VergewaltigersJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 163: Das Geheimnis des Vergewaltigers
22 Min.Ab 12
Sonja Hauk hat per Post ein Foto von ihrem Mann Ludger und einem unbekannten Mädchen mit dem Hinweis: "Achte auf Deinen Mann, er ist ein Vergewaltiger!" erhalten. Katja Hansen und Mark Blomberg heften sich an die Fersen des Mannes und beobachten ihn in inniger Zweisamkeit mit dem Mädchen - haben sie eine Affäre?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1