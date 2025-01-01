Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 181
Folge 181: Liebesrausch bis in den Tod

22 Min.Ab 12

Carsten Dittner beauftragt Lenßen & Partner mit der Observation seiner Freundin Lena Hartung - er glaubt, dass sie ihn hintergeht. Katrin Ferner, Mitbewohnerin von Lena, und der Kurierfahrer Darko Manzani treiben im Hintergrund ein falsches Spiel: Als auf Lena ein Mordanschlag verübt wird und eine junge Frau auf tragische Weise ums Leben kommt, droht der Fall zu eskalieren ...

