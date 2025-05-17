Lenßen & Partner
Folge 19: Erzwungene Liebe
22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12
Der 60-jährige Rentner Walter Herzland macht sich Sorgen um seine Tochter Anna: Seit vier Tagen hat er nichts mehr von ihr gehört und kann sie auch nicht erreichen. Beim Versuch, ihre Wohnung zu durchsuchen, werden die Detektive von ihrem Ex-Freund überrascht. Er erzählt ihnen, dass Anna einen neuen Liebhaber hat, der mit Drogen handelt. Die Aussage bestätigt sich - Sandra Nitka und Christian Storm verfolgen die Spur und geraten in Lebensgefahr!
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1