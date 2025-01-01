Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Giftige Verschwörung

SAT.1Staffel 4Folge 26
Giftige Verschwörung

Giftige VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 26: Giftige Verschwörung

22 Min.Ab 12

Alexandra Leuschner ist verzweifelt, weil ein Unbekannter die Barbesitzerin mit einem angedrohten Giftanschlag zum Verkauf ihrer Bar zwingen will. Steckt Paul Imhofer, der Chef einer Tabledancebar, hinter der Erpressung? Der Täter scheint seine Drohung wahr zu machen: Martin Leuschner bricht nach dem Konsum eines Bieres in der Bar zusammen. Ist der Ehemann das erste Opfer des Erpressers? Die Ermittlungen ergeben, dass Martin Leuschner die Vergiftung simuliert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen