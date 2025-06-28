Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Entführung auf der Skipiste

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 28.06.2025
Entführung auf der Skipiste

Lenßen & Partner

Folge 37: Entführung auf der Skipiste

21 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12

Ingo Lenßen, Katja Hansen und Tekin Kurtulus genießen einen freien Tag in den Bergen, als sie zufällig Zeugen einer Kindesentführung werden - die Mutter der dreijährigen Julia, Bärbel Edlinger, bittet sie um Hilfe. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund Alois Rohregger. Der Besitzer eines Landgasthofs ist wie besessen von der Idee, Vater des Mädchens zu sein. Will er sich nun mit seiner angeblichen Tochter ins Ausland absetzen?

