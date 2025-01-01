Lenßen & Partner
Folge 38: Tödliches Schweigen
22 Min.Ab 12
Susanne Brandsteiger ist verzweifelt: Ihr Mann Gerd zieht sich in letzter Zeit von ihr zurück. Die Ermittler schleusen sich als Mitarbeiter in den Gasthof der Mandantin ein und beobachten, wie sich Gerd Brandsteiger heimlich mit einer sehr attraktiven Frau trifft, die ihn zärtlich verwöhnt - es scheint, als hätte der Gastwirt eine Affäre. Als er dann jedoch nachts bei einer heimlichen Übergabe Pillen von einem Unbekannten erhält, gehen die Ermittlungen in eine andere Richtung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
