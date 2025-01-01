Lenßen & Partner
Folge 64: Hinterhältige Rache
22 Min.Ab 12
Susanne Baumgartner ist sicher: Ihr Mann Fred betrügt sie. In seinem Leben gibt es tatsächlich viele Frauen, die Detektive finden jedoch keine Beweise, die seine Untreue bestätigen. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Fred Baumgartner wird wegen Vergewaltigung verhaftet...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1