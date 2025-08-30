Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 66vom 30.08.2025
22 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12

Die Pornodarstellerin Lisa Ponn hat gerade erfahren, dass sie HIV-positiv ist. Lenßen & Partner sollen herausfinden, wer sie infiziert hat. Heimlich überprüfen sie die Männer, mit denen sie in den letzten Monaten gedreht hat und machen eine Entdeckung: Lisa wurde absichtlich angesteckt...

SAT.1
