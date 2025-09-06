Lenßen & Partner
Folge 69: Die blonde Versuchung
22 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Erika Horn vermutet, dass ihr Sohn Michael von seiner Verlobten Angelika Daum betrogen wird. Da Sandra Nitka zu einer Hochzeitsfeier eingeladen ist, hat Ingo Lenßen kurzfristig Corinna Merz engagiert, um Beweise für die Untreue zu finden. Zur Überraschung der Ermittler stellt sich jedoch heraus, dass der Sohn der Mandantin eine Affäre mit der jungen Ines Kolland hat. Heimlich wird das Liebespaar von dem Spanner Peter Schneider beobachtet ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1