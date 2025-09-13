Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Fotos

SAT.1Staffel 4Folge 70vom 13.09.2025
22 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Christopher Kretz ist verzweifelt: Er glaubt, dass er zufällig einen Mord fotografiert hat. Lenßen & Partner finden tatsächlich eine Leiche - aber es ist die Falsche, es muss einen weiteren Toten geben. Auch das Leben des Mandanten, dem einzigen Zeugen, ist gefährdet. Dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Überraschend wird die Verlobte eines der Toten entführt.

