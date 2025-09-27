Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 77vom 27.09.2025
23 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12

Gitta Balder ist krank vor Eifersucht: Ihr Freund Steffen Kuchel erhält permanent anzügliche Post und wird von Prostituierten belästigt. Anscheinend will ihn jemand vor seiner Freundin bloßstellen. Oder tut er nur so unschuldig und hat tatsächlich Verbindungen zum Rotlichtmilieu? Die Detektive stehen kurz vor der Lösung des Falls, als es zu einem Mordanschlag kommt ...

SAT.1
