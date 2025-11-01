Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 90vom 01.11.2025
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Sina Einauer ist völlig verängstigt: Seit einigen Wochen ist sie Psychoterror ausgesetzt, und Lenßen & Partner sollen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. In der Kanzlei versucht Timo Einauer, der Mann der Mandantin, Ingo Lenßen davon zu überzeugen, dass seine Frau unter Verfolgungswahn leidet. Es stellt sich heraus: Timo hat eine Affäre ...

