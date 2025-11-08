Lenßen & Partner
Folge 91: Töchter in Todesangst
21 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die Schwestern Christiane und Inken Wenders werden mit anonymen Anrufen terrorisiert. Seit einer Morddrohung fürchten sie die Rache ihres brutalen Vaters Thomas, der seinen Töchtern einen zweijährigen Gefängnisaufenthalt zu verdanken hat. Schon bald werden Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zeugen seiner Gewalt. Geht seine Wut so weit, dass er das Leben seiner Töchter bedroht?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
