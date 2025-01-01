Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mordversuch auf dem Ausflugsschiff

SAT.1Staffel 5Folge 111
Folge 111: Mordversuch auf dem Ausflugsschiff

22 Min.Ab 12

Ulrike Minz erhält Morddrohungen. Ingo Lenßen und Christian Storm treffen die völlig verängstigte Frau an ihrem Arbeitsplatz, einem Ausflugsschiff. Nur knapp können sie einen Mordanschlag verhindern. Ulrike Minz erklärt, dass sie zwei Jahre lang von Francesco Maldini und seinem Bruder Edoardo zum Betteln gezwungen wurde. Vor einem halben Jahr gelang ihr die Flucht ...

SAT.1
