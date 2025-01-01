Lenßen & Partner
Folge 112: Das verräterische Toupet
22 Min.Ab 12
Robert Nolting macht sich Sorgen um seine Frau - sie bekommt Morddrohungen. Katja Hansen und Sebastian Thiele ertappen den Verfolger auf frischer Tat, doch er kann fliehen. Zurück bleibt sein Toupet. Diese Spur führt Lenßen & Partner zu Steve Pieschke, er hatte angeblich eine Affäre mit Gitte Nolting ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1