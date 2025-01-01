Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das verräterische Toupet

SAT.1Staffel 5Folge 112
Das verräterische Toupet

Das verräterische ToupetJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 112: Das verräterische Toupet

22 Min.Ab 12

Robert Nolting macht sich Sorgen um seine Frau - sie bekommt Morddrohungen. Katja Hansen und Sebastian Thiele ertappen den Verfolger auf frischer Tat, doch er kann fliehen. Zurück bleibt sein Toupet. Diese Spur führt Lenßen & Partner zu Steve Pieschke, er hatte angeblich eine Affäre mit Gitte Nolting ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen